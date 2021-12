Ligi: käibemaksu langetamine energiahindade puhul on pahatahtlik

Keskerakond ja opositsiooniparteid on kõrgete energiahindade tingimustes teinud ettepaneku tuua energiakandjate käibemaksumäär 20 protsendilt üheksale protsendile. Jürgen Ligi hinnangul ei oleks see mõistlik samm.

"See on pigem selline pahatahtlik ja kiusamine, sest selle meetme ebapraktilisus on ju teada," ütles Ligi. "Ta mõjutab hinda üsna vähe, seal on jutt mingisugusest kümnendikust ja ta raskendab tegelike põhjustega tegelemist. See tähendab siis investeerimist nii tootmisse, säästu, ülekannetesse ja nii edasi."