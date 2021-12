Eesti kaitsevägi: hea kehaline ettevalmistus on Eesti riigikaitse üks alustaladest

Üks parima füüsilise ettevalmistusega avaliku sektori organisatsioone Eestis on meie kaitsevägi. „Hea kehaline ettevalmistus on Eesti riigikaitse üks alustaladest,” tõdeb kaitseväe spordijuht Mikk Sarik, kelle sõnul on teaduslikult tõestatud, et füüsiline treening ja liikumine parandab ka aju võimekust ning tõstab motivatsiooni.

Just seetõttu on teenistujatel igapäevase väljaõppe ja töö kõrvalt võimalus teha oma tervise heaks üks samm lisaks. Mikk Sariku sõnul on kaitseväe töötajatel suurepärased võimalused aktiivseks liikumiseks tänu heale sise- ja välispordi taristule. „Meil on inimesi aktiivsele teele suunavad spordiinstruktorid, regulaarsed spordipäevad, väeosade sisesed ja omavahelised võistlused ning ka iga-aastased kaitseväe meistrivõistlused,” lisab Sarik.





Uued võimalused teenistujatele

Kuigi kaitseväes on olnud head võimalused treenimiseks juba varem, siis nüüd on see tehtud veelgi lihtsamaks. Nimelt ühines kaitsevägi sel aastal Stebby keskkonnaga, millega saavad soovi korral liituda kõik kaitseväe teenistujad. Kuigi Sariku sõnul oli liitumise idee õhus juba mitu aastat, jõuti selleni alles nüüd. Sellele vaatamata on huvi olnud algusest peale suur. „Stebby keskkonna kasutamine oli mõtteis pikka aega, et lihtsustada raamatupidamise protsesse ja pakkuda kaitseväe teenistujatele rohkem võimalusi sportimiseks,” sõnab Sarik. Tema sõnul on Stebby esmane vastuvõtt olnud positiivne ja kuigi iga asja käivitamine suures organisatsioonis on aeganõudev, siis uusi Stebby kasutajaid tuleb teenistujate hulgas iga kuu juurde.

Stebby eelistena toob Sarik välja ajalise kokkuhoiu ja rohked võimalused enda kehaliste võimete arendamiseks. „Kuigi kasutasime sarnaseid aktiivseid väljundeid ka enne Stebby keskkonda, siis nüüd on seda kõike kaitseväel lihtsam hallata. Teenistujate jaoks tagab see aga rohkem valikuvõimalusi, kuidas ja kus aktiivsena püsida,” lisab Sarik.