GRAAFIK | Homne elektri hind uue tunnirekordiga ei tervita. Küll aga on päeva keskmine tänasele ligilähedane

Tänane börsihind on lausa hullumeelne, kus hind tõusis hommikul isegi üle 1000 euro MWh eest. Homme neljakohalist numbrit börsihinnas ei kajastu, kuid olukord pole jätkuvalt kiita. Kui täna jääb keskmine hind 469,03 eur/MWh juurde, siis homme on keskmine ligilähedane tänasele – 439,69 eur/MWh.

Homme on elektri hind kõige kallim hommikul kella üheksast kümneni, kui megavatt-tund ulatub 666,77 euroni. Juba ka tund varem on märgata üksnes üle 500 esinevat hinda, mis ei rahune maha enne õhtut.

Kuivõrd on tekkinud osadel lugejatel segadus, mil määral tuleks võtta arvesse tunnipõhist hinda, siis rõhutas Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts, et kui kliendil on börsipakett, siis muutub elektri hind iga tund. Teisisõnu kuu keskmist jälgida ei tasu, õiget tulemust see ei anna.