Palusalu Aiad OÜ kiirendas 22 kuuga nullist 269 000-eurose käibeni

Populaarse Unistuste Aia Klubi kaudu suheldakse huvilistega mitu korda kuus reaalajas toimuvatel veebiseminaridel ja -kõnedes. Salvestatud väärt videod lisatakse hiljem klubi materjalide hulka, mis on paisunud juba väiksemat mõõtu raamatukogu suuruseks. Sealt leiab praktilisi koolitusvideoid nii kaeralillede kasvatamise, lillepeenarde planeerimise kui ka näiteks rooside katmise kohta. Läbi aegade on populaarne komposteerimise koolitus.

Palusalud loovad omanäolisi ja harmoonilisi, inglise stiilis kauaõitsvaid aedu. Maria kujundab silmapaistvaid, voogavaid püsilillepeenraid, mis on isegi hilissügisel efektsed. Reet on tõeline meister harmooniliste aedade planeerimisel ja professionaalse aiahoolduse tegemisel. Falk-David kujundab kergusega huvitava bonsaivormi mõnest tavalisest aias kasvavast ilupuust.

Palusalud loovad omanäolisi ja harmoonilisi, inglise stiilis kauaõitsvaid aedu. Maria kujundab silmapaistvaid, voogavaid püsilillepeenraid, mis on isegi hilissügisel efektsed. Reet on tõeline meister harmooniliste aedade planeerimisel ja professionaalse aiahoolduse tegemisel. Falk-David kujundab kergusega huvitava bonsaivormi mõnest tavalisest aias kasvavast ilupuust.

Palusalud on klientide jaoks alati nõu ja jõuga käepärast. Ajakujundus- või istutusplaane tellitakse igal aastal umbes 50. Koos kliendiga planeeritakse kaunis ja funktsionaalne aed, mis on terve hooaja jooksul efektne. Arukas kavandis arvestatakse pinnase- ja valgustingimusi, taimekoosluste sobivust ning ka seda, kui palju aiaomanik tahab edaspidi taimede eest hoolitsedes aega veeta.

Aia kujundamisel ja hooldusel peavad Palusalud muu hulgas oluliseks protsesse, mis on nende taga: aiatööriistad peavad olema mugavad kasutada ning need peavad tegema oma tööd usaldusväärselt pikki aastaid. Aiatöid saab teha rõõmuga, kui selleks kasutatakse õigeid vahendeid! Suurt rõhku pannakse keskkonnahoiule: näiteks umbrohuvabad lillepeenrad rajatakse nii enda kui ka kliendi aias käsitööna ilma suurtes kogustes taimekaitsevahendeid kasutamata.

Aia kujundamisel ja hooldusel peavad Palusalud muu hulgas oluliseks protsesse, mis on nende taga: aiatööriistad peavad olema mugavad kasutada ning need peavad tegema oma tööd usaldusväärselt pikki aastaid. Aiatöid saab teha rõõmuga, kui selleks kasutatakse õigeid vahendeid! Suurt rõhku pannakse keskkonnahoiule: näiteks umbrohuvabad lillepeenrad rajatakse nii enda kui ka kliendi aias käsitööna ilma suurtes kogustes taimekaitsevahendeid kasutamata.

Ettevõtet juhtiv maastikuarhitekti haridusega Maria Palusalu on mitmenda põlvkonna rohenäpp. Vanemate rajatud kodus ja aias tegutsevad lisaks tuntud aednik ja aiakujundusõpetaja, Maria ema Reet Palusalu ja Maria abikaasa Falk-David Palusalu, kellel on puukooliaedniku ja maastikuehitaja väljaõpe. Kolme peale kokku on neil erialaseid kogemusi julgelt üle 100 aasta.

Kagu-Eestis Räpina vallas tegutseva pereettevõtte leiab tõelise muinasjutuaia keskelt. Inglise stiilis rajatud aed asub Võhandu jõe kaldal kahel hektaril, millest ligi pool hektarit on istutusala. Talukoht osteti 1988. aastal, iluaia rajamise ja hooldamisega on järjepidevalt tegeletud vähemalt 18 aastat.

Unistuste Aia Klubiga liitumine on avatud kõigile hobiaednikele, nii alustajatele kui ka pikema kogemusega aiandushuvilistele. Klubis saab küsida, kuulata ja palju õppida. Liikmed, keda on kokku üle 160, saavad omavahel teemasid arutades ja juhendajaid kuulates praktilist kasu ning uue info põhjal enda aia jaoks paremaid plaane teha. Iga kuu toimuvatel veebikõnedel saab uusi teadmisi, aianippe ja vastuseid küsimustele. Aiandushooajal kohtutakse ka Palusalude rikkalikult õitsvas ja lopsakas koduaias.

Pühendumisega kaugele, arukusega kõrgele

Palusalude äriedu taga on arukas ja järjekindel töö ja pühendumine. Väikeettevõttena on võimalik pakkuda klientidele paindlikkust, isiklikku lähenemist ja head kvaliteeti. Nii sünnivad järjest uued pikaajalised ja vastastikku väärtust loovad suhted.

„Edukaks on meid teinud järjepidev töö nähtavusega. Ilma nähtaval olekuta ei leia kliendid ka kõige paremat ja kvaliteetsemat toodet või teenust üles ega saa seda tarbida. Meie missioon koduturul on viia Eesti aiakultuur uuele tasemele. Üks meie tugevusi on kahtlemata aiandusalased praktilised kogemused ja teadmised. Äriarenduses teeme mitmeid asju teistest erinevalt: meil on uudne lähenemine erialakoolitustele ja kliendid saavad veel enne, kui meiega koostööd alustavad, ise veenduda, kas nad on valmis teenuseid tellima. Nimelt oleme teinud kättesaadavaks hulgaliselt tasuta materjale, mida saab läbida, lugeda või vaadata n-ö riskivabalt. Kohalikku konkurentsi näeme arengut soodustava faktorina: see aitab meil luua veelgi paremaid tooteid ja teenuseid, mida turule pakkuda,“ räägib ettevõtte tegevjuht Maria Palusalu.





Ettevõtte äritegevuse laiendamine Saksamaale hakkab kuju võtma. Esimesed saksakeelsed koolitused on läbi viidud ja kaasautorina on sisu loodud märtsis ilmuvasse kliimaaianduse teemalisse raamatusse. Samuti on lähiajal ilmumas Palusaludest nii persoonilugu kui ka aiandusteemaline artikkel Saksamaa erialaajakirjas GartenVisionen.

„Kindlasti jääme tegutsema ka koduturul. Eestis on eraaedadel väga suur potentsiaal muutuda kaunimaks, õiterohkemaks ja mitmekesisemaks. Aiaomanikud ostavad ilusaid taimi oma aedadesse ja kaunistavad neid, aga kui seda teha veelgi teadlikumalt ja lihtsaid põhimõtteid järgides, saame ilusamad aiad väiksema vaevaga. Ja muidugi ka suurema rahulolutunde,“ jagab oma visiooni Maria Palusalu.