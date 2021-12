Euroopa liit on kõrgete energiahindade küsimuses pooleks kistud. Millises paadis asub Eesti?

Suurem osa Euroopa liidu riikidest on juba kasutanud ajutisi meetmeid, et tarbijatele suured energiaarved osaliselt hüvitada - kes on vähendanud makse, kes pakkunud hüvitisi. Liidu riikidele tähendab see kokku 3,4 miljardi eurost rahasüsti. Küll aga ollakse eri meelt selles osa, millega veel energiahindade tõusu kontrolli all hoida.