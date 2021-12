GRAAFIK | Vaata, kui palju maksab vee keetmine või pesu pesemine ajal, mil elektri hind on kõrgustes

Täna hommikutundidel toimus järsk hinnatõus, mis päädis kella 8 ja 9 vahel lausa 1000,07-eurose hinnaga. Vajuta toote nimele, et näha, kui kalliks osutusid erinevad tegevused.

Graafikus on ka näha, kui kalliks kujuneb hind siis, kui tegevust korrata iga päev nädala jooksul või iga päev kuu jooksul. Punane silt toote küljes väljendab kodumasina kulu ilma tasudeta. Päeva ja nädala hinna sisse on arvestatud ka edastamistasu koos riigi poolt pakutava hüvitisega (0.014 €/kWh) ning taastuvenergia tasu (0,011 €/kWh). Lisatud on ka käibemaks.