Pikaaegne Pipedrive'i tehnoloogiajuht annab pärast kaheksat aastat teatepulga üle

Sergei Anikini sõnul on tema teekond Pipedrive’is jõudnud loomuliku lõpuni. “Liitusin Pipedrive’iga kaheksa aastat tagasi, kui siin töötas 25 inimest. Olen tänulik selle usalduse ja võimaluse eest olla võtmerollis ühe ükssarviku kasvatamisel. Need aastad on pakkunud palju põnevust ja õppetunde ning sain end proovile panna valdkondades väljaspool oma mugavustsooni, olles Pipedrive’i kaas-tegevjuhi rollis ning vastutades ühel hetkel IT-valdkonna kõrval ka müügi ja klienditoe eest,” sõnas Anikin.

“Kaheksa aastat ühes ettevõttes, eriti IT-valdkonnas, on ülipikk aeg. Tunnen, et mul ei ole enam seda indu, et järgmist etappi täie pühendumusega kaasa teha. Seepärast otsustasingi anda oma üle 400-liikmelise tiimi üle Agurile, kelle juhtimisel alustab ettevõte järgmist ambitsioonikat kasvufaasi," lisas Anikin.

Praegune Deloitte NEXT innovatsioonikeskuse juht Agur Jõgi asub Pipedrive’i tehnoloogiajuhi ametikohale jaanuari keskpaigas. Anikin jääb ettevõttesse 2022. aasta märtsi lõpuni, et tagada sujuv juhtimise üleandmine. “Tunnen Agurit juba aastaid hästi ning usaldan teda täielikult. Mul on süda rahul, et saan oma ametikoha ja tiimi üle anda oma ala tipptegijale, kes sobib Pipedrive’i kultuuriga,” ütles Anikin.

Pipedrive’i tegevjuhi Dominic Alloni sõnul algab 2022. aastaga Pipedrive’i jaoks uus kasvufaas. “Oleme seadnud endale ambitsioonikad eesmärgid laiendada tooteportfelli ning kiirendada kasvu. Saame neid eesmärke täita vaid täielikult pühendunud juhtkonnaga, mille liikmed panustavad ja püsivad meiega järgmises neli aastat vältavas kasvuetapis. Usun, et Aguri pikaajalised kogemused aitavad meie globaalset kasvu kiirendada.”