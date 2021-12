Kaja Kallas kõrgetest elektrihindadest: käibemaksu langetamine ei aita neid, kel kõige raskem

"“Hetkel on tõesti erakordselt külm ja ka elektri hinnad börsil on erakordselt kõrgel. Me neljapäeval valitsuses arutame neid teemasid," ütles peaminister Kallas ning lisas, et neljapäevasele arutelule on kutsutud ka Eleringi ja Eesti Energia esindajad ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud. "Muidu on tegu majandusministri valdkonnaga ning tema peab tulema valitsuse ette välja pakkuma erinevaid lahendusi ning selgitama, kas tegu on pikaajalise probleemiga või lühiajalise murega, mis vajab lihtsalt üleelamist," ütles Kallas.

Käibemaksu alandamise kallale aga pigem ei tikuta. "Maksulangetamine ei aita neid, kel kõige raskem ning ei too nii suurt muutust selles, et meil oleks vaja aidata neil, kel kõige-kõige raskem," ütles Kallas. "Maksude mõte on ju see, et maksustada kõrgelt seda, mida sa ei taha, et areneks. Ja mõnes mõttes praegused elektrihinnad panevad rohkem mõtlema energiasäästu peale ja see käibemaksu alandamine ei pruugi olla pikaajaline lahendus, mis töötab."

Lisaks toonitas Kallas, et räägime ikkagi pooltest tarbijatest, kel on börsilepingud ning seega pooli tarbijaid need kõrged tipud otseselt ei puuduta. Siiski tõi peaminister välja, et valitsus on omaltpoolt juba ka aidata püüdnud. "Oleme jätnud ära elektriaktsiisi tõusu, mille eelmine valitsus seadustas. Alandasime 50% võrra elektri võrgutasu ning oleme kokku pannud toetusmeetmete paketi vähekindlustatud peredele, mis tähendab, et u 70 000 perele kompenseeritakse hinnatõus 80% ulatuses."

Opositsioonierakond EKRE on valitsust süüdistanud elektritoomise väljasuretamises roheideoloogia nimel. Kallas sellega aga ei nõustu. "See on valeväide. Vastupidi praegu ongi see olukord, kus fossiilsed jaamad on rikkes. Praegune kriis peaks meid just panema mõtlema, kuidas saaksime rohkem taastuvenergiat kasutada, sest siis kui ühest allikast elektrit pole, siis saaks seda võtta teisest energiakandjast."

Praegust elektrihinna erakordselt kõrget tõusu põhjendab peaminister aga mitmete asjaolude kokkulangevusega. "Ühelt poolt on külmad talveilmad, teiselt poolt tuulevaikus ja hüdrojaamade madal tootlus, kõrge CO2 hind ning lisaks Baltimaade avariilised seisakud elektrijaamdes. Viimaste puhul peaksid need rikked saama paari päevaga lahendatud, mis peaks hinda omakorda jälle alla tooma."