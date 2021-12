Nord Pooli piirkonnajuht kõrgetest elektrihindadest: kõrgeid pakkumisi uurib järelevalve

Kui elektri börsihind oli juba enne kõrge, siis kaks viimast päeva on tekitanud lausa paanika. Keskmised tunnihinnad olid eile ja on täna julgelt üle 400 euro MWh kohta. Absoluutne tipptund manas silme ette 1000,07 eurot/MWh. Samal ajal naudivad paljud teised Nord Pooli Skandinaavia ja Kesk-Euroopa riigid mitu korda madalamaid hindu. Ärilehele antud intervjuus ütleb Nord Pooli Baltikumaade piirkonnajuht Ingrid Arus muu hulgas, et järelevalve uurib praeguseid pakkumisi ja selgitab, kuidas börs tegelikult toimib.

Kuidas Nord Poolis praegu elektri hinnaga toimuvale vaadatakse? Kuuldub hääli, et börs ei tööta.



Kindlasti elektriturg töötab. Seda nii Eestis kui ka teistes piirkondades ja nendel põhimõtetel, mis Euroopas on kokku lepitud. Nord Pooli ajaloos ei ole see esimene ega ka kindlasti viimane kord, kui eri piirkondades on kõrged hinnad. Samamoodi nagu näeme eri piirkondades mingil ajaperioodil väga madalaid hindu. Balti riikides on praegu elektribörsi päeva keskmised hinnad ajalooliselt kõrged, Soomes on olnud hinnad ühel perioodil veelgi kõrgemad. Eesti tunnihinnad olid praegusest kõrgemad 2010. aasta augustis, kui viiel tunnil arvutati Eesti piirkonnahinnaks 2000 €/MWh-st.