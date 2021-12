Kui palju tarbivad eestimaalased bensiini ja diislit? Lätis ja Leedus on hinnad tõusnud kiiremini

Sealjuures oli diislikütuse müügi kasv võrreldes 2019. aastaga - kui kehtis kõrgem aktsiisimäär 49,3 senti liitri kohta - rekordit tähistav 25%.

Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat selgitas, et pärast aktsiisilangetust on diislikütuse müügimahud olnud valdavalt 18-23% kõrgemad. „Novembri rekordnumbreid mõjutas veidi küll varakult tulnud talv, kuid sellises mahus tõusnud müük ületab kõiki prognoose," selgitas Raamat. Kütusesektori esindusorganisatsiooni hinnangul on samuti tugev diislikütuse baastarbimine. „Kuna valdav osa diislikütusest tarbitakse äriklientide poolt, kelle hulgas on suurima kaaluga maanteevedajate osakaal, siis kasvavad diislikütuse müügimahud annavad tunnistust vedajate konkurentsivõime kasvust." Statistikaameti andmetel ületas käesoleva aasta esimese poolaasta Eesti vedajate veosekäive eelmist aastat tervelt 28,9% protsendiga. "Nii kütuse müüginumbrid kui ka vedajate kasvav majandustegevus näitavad, et konkurentsivõimeline aktsiisipoliitika toob nii majandusaktiivsust kui ka tulu riigieelarvesse," rõhutab Raamat.

Mootoribensiini müük, mis on viimastel aastatel pidevat langustrendi näidanud, vähenes novembris eelmise aastaga võrreldes 2,3%. „Vaadates Eesti uute sõidukite registreerimisnumbreid, siis on näha, et eestlane on hübriidiusku - pea kolmandik uutest sõiduautodest on justnimelt hübriidid. Hübriidsõiduki kütusetarbimine on aga tavasõidukist väiksem - seega näeme mootoribensiini müüginumbrite puhul juba tarbijate kasvava keskkonnateadlikkuse mõjusid," nentis Raamat. Samuti pärsivad mootoribensiini tarbija - mis tervelt 75% juhtudest on eraisik - ostuvalmidust kõrged kütusehinnad. „Novembri lõpus, kui Eesti tanklastesse jõudis hinnalangus, olid müüginumbrid juba eelmisest aastast kõrgemad."

Samas märgib Raamat, et Eesti turul on kütuste müügihind sel aastal võrreldes naabritega märksa vähem tõusnud. „Näiteks diislikütuse müügihind Leedus on 2021. aasta algusest tõusnud kolmandiku võrra rohkem, kui Eestis. Viimase kolme kuu jooksul on aga Läti mootoribensiini tarbija pidanud üle elame 10 senti karmima hinnatõusu, kui Eesti klient," võrdleb Raamat hinnakujundust Eestis ja naaberriikides.