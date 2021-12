FOTO: Ekspress Meedia

Kaja Kallas ning Keit Pentus-Rosimannus ütlesid täna välja, et energia käibemaksu alandamist nemad kõrge elektrihinna taustal vajalikuks ei pea. See läheb vastuollu Taavi Aasa mõttekäiguga. Diskussiooni on aktiivselt sekkunud ka Keskerakonna juht Jüri Ratas.