Karm prognoos! Sandor Liive sõnutsi võib lähikuudel elektri hind kerkida 3000 euroni megavatt-tunni kohta

Liive sõnul on täiesti võimalik, et lähikuudel võib hinnatipp tulla ka 3000 eurot megavatt-tunni eest, vahendab ERR. "Sest kui me vaatame neid pakkumiskõveraid, mida Nord Pooli kodulehelt võib igaüks leida, siis alati igal päeval, igal tunnil on tootjad, kes pakuvad energiat 3000 euro eest. Siiamaani pole nad turule saanud, võib-olla mõni päev saavad," lausus Liive.

"Mul on viimase kahe-kolme aasta jooksul tekkinud arusaamine, et üks asi, mille pärast ma olen siiralt mures – ja see on esimene kord, kui ma ütlen seda avalikult välja –, on see, et ma tegelikult ei ole näinud inimest, kes ise sisemas tunneb ja tegutseb selle nimel, et ta on vastutav. Me näeme sellist palli loopimist, et küll keegi teeb ja selle kõige ehedam näide on, et ei ole viimasel ajal väga pika perioodi jooksul Eestis tehtud mitte ühtegi suurt elektritootmise investeeringut. Millal ehitati viimane suurem tuulepark Eestis?" arutles Liive.

"Reaalsus on see, et meil kogu Baltikumis on homseks tootmispakkumisi 1500 megavatti, samal ajal kui meil nõudlus on 4500 megavatti. Ja Soomes on samamoodi 3000 megavatti puudu. Ja tulemus on see, et kõrged hinnad on homme Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes."