Digiajastu trend? Ülemus vallandas 900 töötajat läbi videokõne

Ettevõtte finantsjuht leidis, et antud vallandamine mõjus eriti valusalt, sest saabumas on jõulud. Kuigi spekuleeritakse, et Garg oli huvitatud oma ettevõtte huvitavamaks muutmisest investoritele, siis USA ajakirja "Fortune" andmetel oli üheks peamiseks väljaviskamise põhjuseks paljude töötajate kehv töö. Ajakirja andmeil oli ta süüdistanud vähemalt 250 töötajat, et nad ei tööta üle kahe tunni päevas. Better.com on hüpoteeklaenude finantseerija.