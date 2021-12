Karm kriitika riigi suunas: innustatult räägitakse tuuleparkide rajamise olulisusest, samas keeldutakse ehituse menetlemist

Pootsi sõnul ongi tänaseks välja kujunenud absurdne olukord, kus elektriturul reaalselt toimuv näitab igaühele, et energiamajanduse juhtimises on suured tegematajätmised. Samal ajal räägib valitsus innustunult rohepöördest ja sellest kui oluline on ikkagi uute, taastuvenergial põhinevate elektrijaamade rajamine, kuid kevadest saati ringleb ministeeriumite vahel AK-märkega vabariigi valitsuse korralduse eelnõu, millega keeldutakse Neugrundi tuulepargi hoonestusloa menetlemisest.

“See on tänane reaalsus ja valitsuse ees seisev väljakutse - leida viis kuidas öelda hullumeelseid elektriarveid saavatele Eesti inimestele, et meil ei ole vaja viiendikku kodumaist elektrit tootvat meretuuleparki, sest me ei taha tegeleda detailidega kuidas neutraliseerida tuulepargi mõjud põhjaelustikule, kalastikule, lindudele, riigikaitsele, geoloogiale või setetele. Hoolimata sellest, et tippekspertide koostatud KMH ütleb, et kõik need mõjud on marginaalsed ja ületatavad,” loetles Neugrundi tuulepargi arendaja.