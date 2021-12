FOTO | EfTEN käivitas uue fondi ja ostis Vilniuses Danske panga büroohoone

Äsja asutatud EfTEN Real Estate Fund 5 on institutsionaalsele ja professionaalsele kliendile suunatud alternatiivne, kinnine investeerimisfond, mille sihiks on iga-aastane GRESB-i (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rohereiting. Uue fondi eelkäija on EfTEN Real Estate Fund 4, mille investeerimisperiood on lõppenud ja millel on Baltimaade kinnisvarafondide seas kõrgeim GRESB-i jätkusuutlikkuse reiting - neli tärni viiest.