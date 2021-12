Startup Wise Guys kaasab investoreid, et luua piirkonna suurim idufirmade portfell

Kolme fondi kaudu investeerib ettevõte silmapaistvatesse idufirmadesse üle maailma, keskendudes Balti regioonile ja Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnale, kuid tegutseb aktiivselt ka teistes riikides, näiteks Itaalias ja Türgis. Esmakordselt on nüüd Eestis ka spetsiaalne jätkuinvesteeringute fond Opportunity Fund I, mis investeerib Startup Wise Guys'i portfelli parimatesse edasijõudnud ettevõtetesse.

Suurim kolmest fondist, Challenger Fund II, on järjekorras juba teine usaldusfond, mis investeerib Startup Wise Guys'i kiirendiprogrammide käigus väga varajase faasi ettevõtetesse, luues tehingute voogu ka hilisema faasi investeerimisfondidele Eestis ja mujal. Startup Wise Guys'i eelnevad fondid on investeerinud juba rohkem kui 260-sse kiirelt kasvavasse idufirmasse, nagu Skeleton Technologies, Ziticity, PayQin, Bolt, Katana ja Montonio. Fondid on saavutanud edukaid investeeringutest väljumisi (exit), millest viimane toimus seoses Valgevene videotöötlusrakenduse Vochi omandamisega Pinteresti poolt.