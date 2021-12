Bloomberg: Bolt jõuab peagi börsile

Villigu sõnul kavatseb firma järgmise poole aasta jooksul meelitada sadu tuhandeid autojuhte oma platvormile, et leevendada suurt töötajate puudust. Nõudlus Bolti teenuste järele on hüppeliselt kasvanud, sealjuures on see 50% suurem kui enne pandeemiaeelset aega. Sarnase probleemiga on vaevelnud ka Uber, kes tõstis näiteks Londonis Uberi hindasid 10%, et meelitada uusi sõitjaid.