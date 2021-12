Hüvasti, ümbrikupalk: riik hakkab nõudma ehitajate tööaja registreerimist

Maksukorralduse seaduse muutmisega luuakse maksu- ja tolliametisse (MTA) e-rakendus, kuhu iga suurema ehitusobjekti puhul märgivad ehitusettevõtjad oma alltöövõtjad. See annab nii MTA-le kui ka peatöövõtjale, kes vastutab ehitusplatsil toimuva seaduslikkuse eest, parema ülevaate ehituses tavaliselt pika töövõtuahela kõigist osalistest.

„Ehitussektoris on töötajate registreerimine ja maksude tasumine aasta-aastalt aina paranenud, kuid osa murekohti on endiselt lahendamata – kohati makstakse töötajatele osaliselt ümbrikupalka ja varjatakse käivet. Selline olukord on kehv ausatele ettevõtjatele ja ehitajatele, vähendades nende sotsiaalseid tagatisi,“ selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannnus. „Selle muutmiseks tuleb edaspidi suurematel ehitusobjektidel hakata esitama andmeid töötajate ehitusplatsil viibitud aja kohta. Selline nõue ei puuduta üksnes väiksemaid ehitusprojekte ja inimesi, kes omale näiteks kodu või suvilat ehitavad.“