Täna öösel vastu homset ei liigu pankadevahelised välkmaksed

„Praegu on Euroopas mitu erinevat välkmaksete süsteemi, mis ei oska veel omavahel suhelda. Sisuliselt on Euroopas erinevad välkmaksete „saared“, kus maksed liiguvad saare peal, aga mitte saarte vahel. Kolme liitumislainega on kavas need välkmaksete saared omavahel ühendada. Ööl vastu reedet toimub esimene liitumislaine ja see puudutab ka Eesti pankade kliente,“ ütles Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja Rainer Olt.