Auvere elektrijaama seiskumise põhjustas rike. Jaam lükatakse taas tööle uuel nädalal

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts sõnas, et praegune seisak on põhjustatust välise soojusvaheti rikkest. "Rikkeid tuleb tehnika töös ikka ette. Ülejäänud Narva tootmisvõimsused töötavad võimsusel ca 900 MW," sõnas ta.

Luts lisas, et Auvere jaam lükatakse tänaste teadmiste juures tagasi tööle esmaspäeval, 13. detsembril. "Kui suures mahus turg juhitavat tootmist vajab, selgub päev päeva kaupa. Auvere jaam pääseb omahinna poolest Narva jaamadest turule esimesena ja on üldjuhul kogu aeg töös," selgitas Luts.

Sügisel oli plaaniline seiskumine aga seepärast, et viia läbi Auvere jaama modifitseerimine. See seisnes selles, kuidas suurendada elektrijaama võimekust kasutada veelgi suuremal määral uttegaasi ja jäätmepuitu, et põlevkivi osakaal väheneks kütusena 15 kuni 20%-le. "Nii väheneb jaama CO2 intensiivsus ning paraneb konkurentsivõime turul," selgitas Luts.