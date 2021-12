PAI kampaania sai õdede ja hooldustöötajate toetuseks rekordilise annetuse

„Tele2 suurannetuse teevad eriliseks nii selle maht ja üleskutse, kuid eelkõige liigutab ettevõtte põhjendus eelistada annetust nende traditsioonilisele jõulukampaaniale. PAI algatuse üheks peamiseks eesmärgiks oli tähelepanu juhtimine õdede ja hooldustöötajate olukorrale laiemalt. Kriis on kestnud kaks aastat ja alles nüüd näeme, et tekkimas on mingigi diskussioon nende väga vajalike ametite väärtustamise üle. Tele2 otsus on teedrajav ja märgiline, mis võimaldab rõõmustada samaaegselt nii meie õdesid ja hooldustöötajaid, kui on eeskujuks teistele ettevõtetele", sõnas Rannama.