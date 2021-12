Kõige kurja juur ehk gaas odavneb, aga alles kevadel

Viimastel päevadel on palju räägitud elektri kõrgest hinnast, mis puudutab vähemal või rohkemal määral kõiki. Gaasiga kütab väiksem arv majapidamisi, küll aga on gaasi ligi kuuekordne hinnatõus tähtis komponent ka elektri hinna kasvus.

Eesti Gaasi juht Ants Noot ütleb esmalt, et maagaasi hind püsis Eesti Gaasi kodukliendile viimased kolm aastat paigal, kuid sel sügisel on tulnud seda mitu korda tõsta, nii nagu kõigil gaasimüüjatel. Börsihinna alusel gaasi ostvad kliendid said hinnatõusust osa juba mitu kuud varem.