ANALÜÜS | Jerome Powelli ümbersünd tuvist kulliks. Aktsiaturgudel on täna võimalikud kaks väga erinevat stsenaariumi

Isegi viimaste päevade sündmused turgudel koos väga kõrge volatiilsusega pole vähendanud teatud turusegmendi usku sellesse, et väga head ajad on veel ees. Tuleb vaid osata 'buy on the tip' vaatega ja 'elu on lill'!

Fed'i juhi Powelli suunamuutusel on ka teine, poliitiline dimensioon. Janet Yellen on viimastel päevadel Bloombergi vahendusel osundanud, et Fed'i otsene ülesanne hetkel on vältida olukorda, kus inflatsiooni/palgatõusu spiraal väljub kontrolli alt (loe siit, paywall). Eks see sama oht on ka Eestis käega katsuda. U.S. Treasury juhi Yelleni ja President Bideni poliitiline vaade inflatsioonile on selge. 2022. aasta vahevalimised ei ole mägede taga ja USA avalikkus on rohkem kui häiritud üha kiirenevast inflatsioonist. Fed'i uus 'kullilik' lähenemine inflatsioonile läbi QE kiirendatud lõpetamise ja intressimäärade eeldatava tõusu peaks dollarit tugevdama. Dollari tugevnemine muudaks sisseostetavad naftasaadused suhteliselt odavamaks ja piiraks niimoodi energiakandjate hinnatõusu. Kaalul on President Biden'i 1,75 triljoni USD 'Build Back Better' programm, mis on pühendatud sotsiaalsüsteemi radikaalsele ümberkujundamisele ja rohepöörde toetamisele. Bideni jaoks on kaalul kogu tema presidentuuri tulevik, Demokraatide jaoks - enamuse säilitamine nii Kongressis kui Senatis, et oma poliitilisi eesmärke realiseerida.