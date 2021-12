Krüptomaailm ootab põnevusega. Kas Bitcoini tegelik looja astub lõpuks kaua oodatud sammu?

Craig Wright teel kohtuistungile. Foto: Marta Lavandier, AP/Scanpix

Austraalia arvutiteadlane Craig Wright, kes on pikalt väitnud, et just tema on Bitcoin looja, võitis äsja USAs kohtuvaidluse, mis kinnitas ta umbes 50 miljardi dollari väärtuses Bitcoini omanikuks. See on oluline võit, kuid nüüd on tal väga lihtne võimalus lõplikult tõestada, et tema ongi salapärase Satoshi Nakamoto nime taga.