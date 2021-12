Luminor: pettuste laine on suurenenud just Balti riikide suunal

Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti Veiko Kiik sõnul on eelmisel ja sel aastal aset leidnud hüppeline kasv pettuste juhtumites ning petturid on viimasel ajal olnud aktiivsemad just Eesti ja teiste Balti riikide suunal. Politsei avaldatud andmete põhjal paikneb suur hulk pettureid Eestist väljaspool, mistõttu ei saa öelda, nagu petturite puhul oleks tegemist kohalike inimestega.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti sõnul on pettuse liike väga palju erinevaid, mistõttu pole igal pettusel samasugused etapid. „Kui võtame näiteks praegu väga populaarsed telefonipettused, siis kuna kontakt läbi telefoni on vahetu, üritatakse väga palju rõhuda just emotsioonidele. Kui kõne tuleb väidetavalt pangast, siis öeldakse näiteks, et on probleem inimese konto või rahaliste vahenditega ja seeläbi mängitakse peenelt tema hirmutundega," näitlikustas ta.

Teiseks väga levinud petuskeemiks on järjest rohkem asetleidvad investeerimispettused. „Kui inimene leiab internetist ise või talle pakutakse eksklusiivset investeerimisteenust, siis rõhutakse saadavale kasule ja kiirele raha teenimise võimalusele, seda võimalikult väikese riski ja vaevaga," rääkis Kiik.

Skeemi ülesehituse puhul oleneb palju ka petturist endast. „Mida rohkem on pettur oma tegevuse läbi mõelnud, seda efektiivsem tema tegevus on. Näiteks on kogu internetis vabalt ligipääsetav informatsioon vesi petturi veskile, olgu selleks inimese enda poolt ülesriputatud sotsiaalmeediapostitused või mõni muu oluline detail,” tõi Kiik välja, soovitades kriitilise pilguga vaadata üle info, mis internetis avalikult saadaval on ning veenduda enne sotsiaalmeedias postituste tegemist, kellele sõnum suunatud on ning kes seda näevad.

