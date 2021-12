T1 uue omaniku esindaja: kannatuste aeg on nüüd läbi! Mida keskusega edasi tehakse?

Pankrotihaldurid teavitavad, et kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn tänavu 8. detsembril lõppenud oksjoni võitjaks on tunnistatud Lintgen Adjacent Investments S.à.r.l.

Lintgeni juriidiline esindaja Toomas Vaher selgitas, et kuigi neil pole kunagi olnud mingit rolli T1 juhtimises, on nad võlausaldajatena keskuse tulevikust väga huvitatud.

Vaher sõnas täna Ärilehele antud kommentaaris, et on vägagi tänulik kõikidele T1 partneritele ja üürnikele, kes on pidanud kannatama ebameeldivat olukorda. Nüüdsest ootavad ees vaid positiivsed sõnumid, kinnitas Vaher.

Vaheri sõnul kulges viimane T1 oksjon hõlpsalt ning nende esimene pakkumine keskus 55 miljoniga ära osta õnnestus. Teised osalised oma pakkumisi ei teinud.

"Lintgen saab aru, et kõik tahavad, et asjad liiguksid edasi ja et T1 oleks tugevamal vundamendil," sõnas Vaher.

Kaubanduskinnisvara ekspert ja Lintgeni nõustaja Jaan Lott usub kindlalt, et T1-l on palju potentsiaali. "Keskus asub suurepärases kohas, mis muutub veelgi paremaks tänu Rail Balticu terminali eelseisvale rajamisele," arvas Lott.

Kahtlemata saab anda T1-le uue hingamise, seda küll vaid õige juhtimise korral, lisas ta. "Mõistame vajadust tegutseda kiiresti, seda kõigi keskuses tegutsevate äride ja koostööpartnerite huvides. Siiski oleme kohustatud läbima pankrotiprotsessi ametlikud sammud. Me kõik kaotasime palju aega tarbetu saneerimiskatse tõttu."

Loti arvates peab hoonest saama multifunktsionaalne keskus ning kirjeldab plaani lausa korrus-korruse haaval:

"Kaubanduse võiks koondada kahele alumisele korrusele, kuhu tuleks rajada uus sissepääs raudtee ja Ülemiste keskuse suunas. Samuti tuleks parandada esimese ja teise korruse vahelisi ühendusi. Kolmandale korrusele tuleksid uued funktsioonid: bürooruumid, sport ja huvitegevus, avalikud teenused. Neljas korrus ei vaja olulisi kontseptuaalseid muudatusi, sest T1 meelelahutus on selgelt eristuv ja hästi toimiv pakett, mis saab ülejäänud maja käivitumisel ainult hoogu juurde."