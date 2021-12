Aab: lähiajal esitatakse taotlus uute elektriliinide rajamiseks

Täna toimunud valitsuse pressikonverentsil andsid peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab ja tervise- ja tööminister Tanel Kiik ülevaate täna toimunud valitsuse istungist. Muuhulgas anti ülevaade, milliseid ettepanekuid esitati elektri hinnatõusude leevendamisega seoses.

Ettepanek tõsta toetuse piirmäär mediaanpalgani

Kaja Kallas nentis, et elektri hinnašokid tekitavad kõigis muret ning kui vaadata neid, kellel on börsihinnaga sõlmitud lepingud, siis on tugevalt pihta saanud vähekindlustatud ja suurpered.

Ettepanekuid selle osas tuli valitsuse istungil mitmeid, mida arutatakse Kallase sõnul edasi pärastlõunal.

Ühe ettepanekuna on arutlusel plaan aidata neid, kes saavad hinnatõusus kõige enam pihta. Kallas tõi välja ka valitsuse istungil arutatud ettepaneku tõsta energiatoetuse piirmäära mediaanpalgani, mille puhul saaksid paljud Eesti pered abi kulude katmiseks ning see oleks abiks 600 000 inimesele.

Lisaks on Kallase sõnul riigikogus menetlusel elektrituru seaduse muudatus, mis võimaldaks fikseeritud hinnaga lepingute sõlmimist pikemaks ajaks – kolmeks aastaks, mis aitaks samuti paljusid peresid.

Hinnatõusude leevendamine on oluline samm

Jaak Aab tõi elektri kõrval välja ka gaasi ja kaugkütte hinnatõusu, mis on samuti tuntav. Aab tõi välja, et on küsitud, kuidas valitsus on panustanud, et tulevikus oleks odavam elekter. Ta sõnas, et istungil kuulasid Eleringi ja Eesti Energia vaated varustuskindlustuse kohta. Aab sõnas, et lähiajal esitatakse taotlus eriplaneeringuks liinide paigaldamiseks.

Tanel Kiik märkis samuti, et energiakandjate hinnatõus mõjutab nii tarbijaid kui ettevõtjaid. Ta sõnas, et hinnatõusude leevendamine on vajalik samm. Kiige sõnul tuleb olla valmis, et hinnad võivad veelgi tõusta ning praegust hinnatõusu ei osatud ette näha. Vajadus energiakandjate järele ei kao kuhugi.

Kella 23 piirangut meelelahutuskohtades arutatakse edasi pärastlõunal

Meelelahutuskohtade lahtioleku piiranguid arutatakse pärastlõunal edasi. "Teadusnõukogu ja Terviseamet sellest nädalast ei soovita kumbki piirangut maha võtta," sõnas Kallas. Ta lisas, et saabus just Leedust ning hiljuti käis Saksamaal ning seal pannakse kõik kinni kell 22. "Kõik tegelikult pelgavad ja seal läheb nakatumine üles, meil on langustrendis, kuid murekohaks on haiglad, mis on jäänud platoole pidama," nentis Kallas.