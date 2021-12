Net Group tuleb 30 triljoni euro suurusele turule

Firma lahendus töötati algselt välja investeerimisturul tegutsevate fondide jaoks, et automatiseeritud protsesside toel teha investeerimismaailm turvalisemaks. Tänaseks on lahendus end tõestanud juba 4 suurkliendi kasutuses ja seega otsustas Net Group moodustada Depowise'ist eraldi ettevõtte, millega minna globaalse finantsturu suuri püüdma.

Net Groupi asutaja ja tegevjuhi Priit Kongo sõnul on Depowise-i näol tegu klassikalise kiirelt skaleeritava (scale-up) ettevõtmisega, kus IT-ettevõtte loodud lahendusel on piisav potentsiaal, et kasvada iseseisvalt tegutsevaks ettevõtteks. „Meie uue äristrateegia oluliseks osaks ongi spin-off ettevõtete asutamine ehk siis võtta suure potentsiaaliga lahendused ning luua Net Group-i osalusega tütarettevõtteid, mis iseseisvalt oma ärimudelit ja toodet arendavad ja müüvad. Headeks näideteks ongi digiõppe platvorm Schoolaby ning nüüd ka Depowise,“ selgitas Kongo.

„Finantsturgude mõttes on Euroopa närvikeskuseks Beneluxi riigid, mille oleme võtnud ka esmasjärjekorras sihikule. Suur hulk meie klientidest on koondunud Luksemburgi ja selle ümbrusesse. Sealt edasi liigume UK, Iirimaa, Saksamaa ja Šveitsi turgudele,“ ütles Peekmann, lisades, et pikemas perspektiivis on loomulikult eesmärk oma lahendusega ka Ameerika ja Aasia turgudele murda.