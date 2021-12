USA sanktsioonide all oleva Valgevene väetisetootja kaup liigub endiselt läbi Leedu. Välisminister on valmis tagasi astuma

Leedu valitseva erakonna esimees, välisminister Gabrielius Landsbergis teatas, et on valmis tagasi astuma, kui selgub, et USA sanktsioonide all olev Valgevene väetisetootja Belaruskali maksis Leedu raudteefirmale Lietuvos Geležinkeliai (LTG) ettemaksu veel pärast seda, kui sanktsioonid eile kehtima hakkasid.