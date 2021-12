Fitch: Evergrande kiigub pankroti äärel

Nii alandas firma Evergrande'i krediidireitingut tasemele RD (restricted default), mis tähendab, et firma pole suutnud oma finantskohustusi täita ühel või kahel juhul, kuid mille puhul puudub kinnitus, et firma on alustanud pankrotimenetlust ega pole läinud välise juhtimise alla, kes aitaks võlakohustustest kinni hoida. Viimane reitinguaste alla olekski juba D ehk pankrot.

Varem oli Evergrande'i reiting tasemel C, mis on viimane tase enne maksevõimetust ning mis juba niigi näitas, et firma puhul on krediidirisk ülisuur.