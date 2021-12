Oleg Gross: majanduskriis tuleb. Eestit tabab see valusalt

Kui tavaliselt ärkab Oleg Gross kella viiest ja jõuab Tobia külas asuvasse kontorisse juba enne seitset, siis kolmanda Pfizeri tõhustusdoosi tõttu tuli tal üle elada unetu öö. Jaekaubanduse veteran rõõmustab, et üldse tööle jõudis.

Nii et usute vaktsiinidesse?



Niivõrd-kuivõrd. Tehtud sai see esimesel võimalusel, kuid selge on, et tulevikus võime vaadata vaktsiinidele tagasi ja mõista, kui algelised need olid. Kuna praegu midagi paremat ei ole, siis tuleb teha. Sain kolmanda doosi ja vaatasin, et kas ma üldse jalgade peale saan, aga praeguseks on okei. Olen COVID-i läbi põdenud. See on üks jube haigus. Igal juhul soovitan vaktsineerida.

Kuidas aasta läks?



Suhteliselt hästi. Oleme tõmmanud investeeringud suurel määral tagasi ja panustanud ainult enda keskusesse. Ehitasime uue garaaži ja nüüd hakkasime kesklao laiendust tegema. Kaks aastat tagasi sai uus keskladu valmis, arvasime, et nüüd meil on kümneks aastaks asi korras. Nüüdseks on ladu selgelt liiga kitsas. Mitte, et me oleks nii tugevalt arenenud, vaid sortiment läheb järjest laiemaks. Pensionäridel on aega sooduskampaaniad jälgida, aga tööl käiv inimene tahab kõik kaubad samast kohast kätte saada. Kui ühest kohast kõike vajalikku kätte ei saa, minnakse teise ketti.