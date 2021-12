Sõidujagamise ja toidukullerite lõpp? Euroopa Komisjon plaanib hakata platvormitööd reguleerima

Uute normidega tagatakse, et digitaalsete tööplatvormide kaudu töötavad inimesed saavad kasutada tööga seotud õigusi ja neile ette nähtud sotsiaalseid hüvesid. Samuti on kavas pakkuda lisakaitset seoses algoritmilise juhtimisega (st selliste automaatsete süsteemide kasutamisega, mis toetavad või isegi asendavad juhtimisfunktsioone). ELi ühiste õigusnormidega tagatakse suurem õiguskindlus ja võimaldatakse digitaalsetel tööplatvormidel kasutada täies ulatuses ära ühtse turu majanduspotentsiaali ja võrdseid konkurentsivõimalusi.

Kavandatavas juhises esitatakse kontrollkriteeriumide loetelu, mille alusel tehakse kindlaks, kas platvorm on tööandja. See omakorda toob kaasa töö- ja sotsiaalõigused, sh miinimumpalga, tervisekaitse, tasustatud puhkuse või kaitse tööõnnetuse eest jne. Platvormidel on õigus sellist liigitust vaidlustada või see ümber lükata, kusjuures neil lasub kohustus tõendada töösuhte puudumist.