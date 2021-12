Minister: energiahinna leevendust saavad pered, kel sissetulek alla 1052 euro

"Kui seal peres on rohkem liikmeid, siis see valem on pisut keerulisem. Järgmine pereliige ehk teine pereliige on pool sellest summast ehk kokku natuke üle 1500 euro on see, mis pere sissetulek on. Ja kui on alla selle, siis on inimesel õigus leevendust saada," rääkis Rosimannus. "Ja lihtsalt hinna täpsustus - see tõepoolest rakendub sellest hetkest, kui elektrihind on üle 12 sendi kWh kohta, kui gaasihind on rohkem kui 4,9 senti ja kaugküttehind rohkem kui 7,8 senti. Väga paljudes piirkondades, ka kütte puhul on see juba käes."