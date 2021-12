Neli põhjust, miks osad krundid hoolimata heast hinnast kaubaks ei lähe

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et turul pakutavatest kruntidest enam kui pooltega on mingi eksistentsiaalne segadus, mis ostjad eemale peletavad. „Küsimus pole üldse tavaliselt asukohas, sest huvilisi leiduks nii suurema maantee äärsetele kui ka paksus kuusemetsas paiknevatele maatükkidele,“ rääkis ta.

1) Segadus ehitusõigusega. „Kui mingil põhjusel pole selge, kas kõnealusele kinnistule üldse midagi ehitada tohib, siis on see ostjatele esimene ohusignaal. Kord on põhjuseks vale sihtotstarve, siis jällegi looduskaitselised nüansid – pole vahet, mis on täpsed põhjused, kuid inimesed ei julge ega peagi julgema põrsast kotist osta, isegi kui see poolmuidu ära antakse,“ selgitas ta. „Soovitan varaomanikel ehitusõigusega seotud asjad enne müüki ise korda ajada, nii tõuseb vara väärtus ja ka ostuhuvilisi tuleb rohkem,“ lisas ta.