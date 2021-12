Kui minna, siis ikka ainult ülesmäge: Coop Pank kasvas novembris märgiliselt

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rinki sõnas, et nende kliendibaas kasvab kuust kuusse ning üha rohkem eestimaalasi ja ärisid on kasutamas Coop Panka põhipangana. See annab neile võimaluse kasvatada ka laenuportfelli, mis näitas möödunud kuul läbi aegade suurimat kasvu –suurenedes Rinki sõnul 45 miljoni euro võrra. Kasvas ka ärilaenude portfell.