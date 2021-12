Juurtega riigiasutusest välja: pea 12 aastat infosüsteemide keskust juhtinud Mehis Sihvart lahkub ametist

„Registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) loodi esimese riikliku IT-asutusena, mille tuules on tänaseks kõrvale kasvanud viis IT-maja. Oleme selle aja jooksul nii igaüks enda majas kui üheskoos arendanud digisüsteeme, mis on maailmas ainulaadsed. Näiteks e-äriregistrile rahvusvahelise UNPSA programmi poolt omistatud maailma parima avaliku sektori teenuse auhind illustreerib hästi kõigi Eesti e-lahenduste taset. Märkimata ei saa jätta ka riikliku andmesaatkonna rajamist, IT-seadmete keskse hankimise väljatöötamist või alles hiljuti IT-toe pakkumist KOV valimistel valimisjaoskondades. Viimast projekti nimetades olen uhke, et sama meeskond asub uuest aastast, siis juba Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse koosseisus, RIKi infrastruktuuride tiimi väljatöötatud arvuti töökoha lahendust pakkuma kogu riigile,“ rääkis Sihvart.

„Kõik mastaapsed arendusprojektid, mis oleme RIKi julge meeskonnaga ühise nõu ja jõuga teoks teinud, on kaugeleulatuva mõjuga. Ja mulle tundub, et järgmiste sihtide seadmiseks on just praegu õige hetk teatepulga üleandmiseks,“ lisas Sihvart.