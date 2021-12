Aktiivne kinnisvaraturg: kriisi mõõnast on üle saadud, nüüd toimetatakse täie hooga

Kui 2019. aastal tehti Eestis korteriomanditega 23 200 tehingut, siis 2020. aastal oli koroonakriisi tõttu selleks arvuks 21 900. Tänavu on 11 kuu jooksul vahetanud omanikku rohkem kortereid kui kogu eelmise aasta jooksul kokku.

Elavaim aeg kinnisvaraturul oli sügis

Kinnisvaraturu tänavust elavnemist on põhjustanud mitu asjaolu. Paljud pered lükkasid koroonakriisi alguses kinnisvara ostuotsused edasi, kuid tänaseks taastunud tööhõive, töötasu tõus mitmes sektoris ning suurenenud hoiused on andnud kindluse need tehingud ära teha. Samuti lisandusid turule inimesed, kes said sügisel kätte II samba väljamaksed ning otsustasid kodulaenuks vajaliku sissemakse osaliselt oma pensionisäästudega tasuda. Kasvanud on ka lihtsalt kinnisvarasse investeerijate arv.

Elavaim aeg kinnisvaraturul langes sügisesse. Maa-ameti statistika andmetel vahetas septembris ja oktoobris omanikku vastavalt ligi 2500 ja 2600 korterit kuus ning novembris tehti tehinguid ligi 2700 korteriga. Käesoleva aasta korteri ostu- ja müügitehingute arvuks kokku prognoositakse ligikaudu 27 000.

Kinnisvaraturu aktiivsus on mõjutanud ka kodulaenu turgu. Käesoleva aasta novembrilõpu seisuga on SEB aidanud kodu soetada või renoveerida peaaegu 5300 perel, mis on 35% rohkem kui eelmisel aastal. Ühe tööpäeva jooksul väljastatakse ligikaudu 20 kodulaenu.

Kolmveerand kodudest on laenuvabad

Eestis on ligi 740 000 eluaset ning veidi üle 167 000 kinnisvaratagatisega kodulaenu. Seega on vaid ligi neljandik eluasemetest ostetud kodulaenuga, ülejäänud on laenuvabad.

Tänavu kümne kuuga on kehtivate eluasemelaenu lepingute arv suurenenud ligi 400 võrra ning oktoobri lõpu seisuga on Eestis kinnisvaratagatisel kodulaene 167 471. Lõppevate kodulaenude arv on uute laenudega sarnases suurusjärgus.

Kuhu kinnisvara soetatakse?