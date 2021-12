Keskpankade jaoks on kiire hinnakasvuga toimetulek suureks väljakutseks

Maailmas on majanduste sulgemiste kogumaht oluliselt vähenenud

Kiire inflatsiooni foonil võib mõjutada keskpankade rahapoliitilisi otsuseid viiruse uus Omicroni tüvi, mille mõju kohta majandusele ei ole veel piisavalt infot. Ühest küljest võib olla oht, et kui Omicron häirib tarneahelates osalevate ettevõtete tööd või suletakse isegi osa majandusest, suurenevad tarneprobleemid veelgi, mis hoiab kiiret inflatsiooni üleval kauem. Samas tuleks arvestada, et paljudes tarneahelates osalevates võtmetähtsusega riikides on vaktsineeritud inimeste osakaal juba üsna kõrge, mis vähendab tööseisakute ohtu. Näiteks Hiinas, Lõuna Koreas, Malaisias ja Taivanil on vaktsineeritud inimeste osakaal suurem, kui Euroopas keskmiselt, rääkimata Eestist. Vietnamis on see Euroopaga umbes samal tasemel. Maailmas on majanduste sulgemisi üha vähem. Goldman Sachsi vastav indeks näitab küll seda, et koroonaviiruse uute tüvede levikuga on majanduste sulgemine suurenenud, kuid nende kogumaht on ikkagi praegu oluliselt madalam, kui aasta alguses, rääkimata möödunud aasta kevadisest tipust.