Eestlased suplevad pakimeres: e-poodlemine muutub üha populaarsemaks

Võrreldes käesoleva aasta keskmise päevaga tehti tänavustel ostupühadel e-poodides tehinguid keskmiselt 40 protsenti rohkem, selgub EveryPay andmetest. “See näitab, et müügipühad nagu must reede ja küberesmaspäev on tõstnud hüppeliselt inimeste huvi ja usaldust e-poodlemise vastu ning digitaalsete maksete kasutamine on muutumas üha käepärasemaks,” kommenteerib EveryPay tegevjuht Lauri Teder.