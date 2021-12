Tarbijakaitsel sai villand. Luubi alla võetakse ehitus-, mööbli- ja tehnikapoed

„Eesmärk on monitoorida nimetatud sektorites tegutsevate kauplejate soodusmüügikampaaniaid ja nende käigus tarbijatele avaldatavat hinnateavet, et tagada seadusest tulenevate nõuete täitmine. Arvestades viimasel ajal esinenud probleemide hulka ja seda, et rikkumistele tähelepanu juhtimine ei ole muutnud probleemset praktikat, reageerime edaspidi rikkumistele rangemalt,“ rääkis TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle.