Mida teha? 10 ohutusnõuannet autoomanikele jäävihma korral

Et vältida võimaliku ajaloo kordumist, jagab Kisand näpunäiteid, mida jäävihma puhul autoomanikud võiksid kindlasti silmas pidada, et mitte seada ohtu ei ennast ega kaasliiklejaid.

1. Kui sa ei pea autoga sõitma, siis jää koju! Jäävihm ning autosõit ei sobi hästi kokku, sest tänastes ilmaoludes muutuvad tänavad ja maanteed korralikuks liuväljakuks. Kui oled proovinud kunagi üle uisuväljaku kõndida, tead, kui raske on libisemist vältida. Sinu autoga on sama lugu.

2. Kontrolli, et sul oleks kehtiv liikluskindlustus ning kasuks tuleb ka kaskokindlustuse olemasolu. Kui autojuhti kaitseb kohustuslik liikluskindlustus, mis kindlustusjuhtumi järgselt katab juhi ravikulud ja kolmandatele isikutele sõidukiga tekitatud kahjud, siis kaskokindlustus on vabatahtlik. Arvestades aga Eesti vahelduvaid ilmastikuolusid ja liiklemise tingimusi, tasub end ootamatuste eest kaitsta ning valida enda kindlustushuvile vastav kaskokindlustus.

3. Kohaltvõtud ja pidurdamised sujuvaks! Väldi äkilist kohalt äraminekut ning kiiret pidurdamist ꟷ need võivad põhjustada auto libisemist ja võid kaotada sõiduki juhtimise üle kontrolli.

4. Piisav pikivahe vähendab plekimõlkimist. Kui püüad vältida pidurite kasutamist, saad auto aeglustamiseks kasutada mootorit, mis tähendab, et sinu peatumisteekond on palju pikem, kuid turvalisem. Mida suurem on vahemaa sinu ja teiste autode vahel, seda parem.