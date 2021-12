FOTOD | Tallinna kaubanduskeskuses käib jõulueelne ostumöll: rahvast liigub hordides

Täidame kõiki turvareegleid - Ülemiste keskuse külastajal on kohustus kanda maski ja näidata vaktsineerimistõendit kohtades, kus seda nõutakse, sõnas Ülemiste keskuse kommunikatsioonijuht Tiia Nõmm.

Kõigi sissepääsude juures on turvatöötajad, kes jälgivad maskikandmise kohustuse järgmist. Reegleid tuletatakse meelde ka siseraadio ja digiekraanide kaudu. Nii keskuse kui kaupluste sissepääsude juures on saadaval desovahendid.

Keskuses olevad avalikud puhkealad on küll suletud, kuid koridorides olevatel istekohtadel on inimestel siiski võimalik lühiajaliselt jalga puhata. Samuti on avatud graderoob, kuhu on keskuse külastajatel võimalik jätta oma üleriided, et ostlemine oleks mugavam.

Õhupuhtus on seatud Ülemiste keskuses prioriteediks. Tehnilise Järelvalve Ameti poolt antud soovituslik CO2 näit epideemia tingimustes on 800-1000 ppm/m3. Ülemiste keskuses on ventilatsioonisüsteem häälestatud hoidma CO2 taset püsivalt 500-600 ühiku piires. Kuigi värske õhu soojendamine on külmal ajal kulukas, võtab ventilatsioon värske õhu otse õuest. Õhupuhtusele aitab kaasa ka keskuse mastaapne pindala: ligi 70 000 m2 kaubanduspinnaga keskuses jagub ühe inimese kohta umbes 50 m2 vaba pinda.

Ülemiste keskuses on avatud ka vaktsineerimispunkt, kuhu on võimalik tulla ilma eelneva registreerimiseta. Vaktsineerimispunkt on avatud argipäeviti kell 12-19 ja nädalavahetusel kell 10-17. Kohapeal on kasutusel kõik Eestis loa saanud vaktsiinid ning tõhustusdoosi tehakse nii Pfizeri kui Moderna vaktsiiniga. Lisaks vaktsineerimisele, pakuvad meditsiiniõed ka nõustamist, kuulavad inimeste muresid ja annavad teaduslikku selgitust vaktsiinide toimest. Vaktsineerimispunkti asukohta Ülemiste keskuses on täpsemalt võimalik näha siit: https://bit.ly/majaplaan_vaktsineerimine

"Tuleb tunnistada, et tegelikult on Ülemiste keskuse külastajad olnud väga vastutustundlikud: kannavad maski, planeerivad oma ostud hoolikalt ette ning tegutsevad kohapeal efektiivselt. Loodame väga, et see on nii ka edaspidi," lisas Tiia Nõmm.