Eleringi juht rekordhindadest: väga madal elektri hind on meie inimesi uinutanud

Eleringi juht Taavi Veskimägi ütles, et keegi pole kõrgetes elektrihindades süüdi, lihtsalt mitu asjaolu langes kokku. Kaugem eesmärk on ühenduskindlust tugevdada, kuid see hakkab omakorda kajastuma tarbijate elektriarvetel.

Mida mõtles Veskimägi, kui nägi, et elektri tunnihinnad tõusevad isegi üle 1000 €/MWh? „Ega siin midagi rõõmustada ei olnud. Regiooni elektrisüsteem oli stressis, sest umbes 1500 MW eest tootmisüksuseid oli hoolduseks rivist väljas. See võrdub Eesti või Läti talvise tiputarbimisega,” selgitas ta Delfi Ärilehele antud kirjalikus usutluses. Niisiis olid kõigi kolme Balti riigi kõige suuremad tootmisüksused rikkis või tavapäraseks hoolduseks rivist väljas.