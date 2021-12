Norra valitsus ulatab rahvale abikäe: märkimisväärne osa elektriarvest makstakse kinni

Toetus on jõus esialgse plaani kohaselt kuni märtsi lõpuni. Makstakse juhul, kui elektri hind on enam kui 70 eurot MWh eest. Sel juhul katab riik poole kulust. Tarbitud elektrimaht kuus võib olla kuni 5000 kWh. Meede on suunatud kodutarbijatele, mitte ettevõtetele. Meede rakendub ühtlaselt ega sõltu sellest, millise elektripaketi on inimesed valinud või kui suur on nende sissetulek.