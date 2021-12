Norra valitsus ulatab rahvale abikäe: pool elektriarvest makstakse kinni

Toetus rakendub alates käesolevast kuust ja esialgse plaani kohaselt kuni märtsi lõpuni. On teatud tingimused, et seda saada. Tarbitud elektrimaht kuus võib olla kuni 5000 kWh. Toetust makstakse, kui kuu keskmine hind on enam kui 70 eurot MWh eest. Meede on suunatud kodutarbijatele, mitte ettevõtetele.

Võrdluseks näiteks Eestis sõltub toetuse saamine töötasust. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil rääkis peaminister Kaja Kallas, et piirmäär tõstetakse mediaanpalgani. "Praegu kehtib see vähekindlustatud peredele, aga sellisel juhul see ei ole enam vähekindlustatud inimeste meede, vaid on tegelikult meede, millest saavad tuge paljud Eesti pered. Arvutuste järgi on ligi 320 000 peret ja umbes 600 000 inimest, kes saaksid abi nii elektri-, gaasi- kui ka kaugküttekulude puhul."