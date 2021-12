Ürituste korraldajad valitsusele: hetkel kannatavad tuhanded töökohad

Üritusi puudutavad piirangud, mis ei ole avalikud (näiteks jõulupeod), on hetkel juriidiliselt väga keerulised, mitmeti tõlgendatavad, laiali mitmes erinevas õigusaktis ja avalikult selgelt kommunikeerimata.

Lisame veel, et oleme sektoriga toetamas üldiseid riigis kehtivaid piiranguid ja mõistame, miks on seda vaja, kuid soovime need muuta praktiliselt mõistlikuks ja arusaadavaks.