Kaubanduses avaneb võimalus testida uusi tööaja kokkuleppeid

Kuu aja pärast on jõulud unustatud ning peagi möödas ka jaanuari alguse allahindluskampaaniad. Töötajad naasevad oma tavapärasesse töörütmi ning töökoormus väheneb. Kuniks saabub järgmine kiire tööperiood. Selline pidev töökoormuse muutumine on jaekaubanduses tavapärane. Kaupmehele tähendab see aga pidevat muret ajutise tööjõu vajaduse suurenemisega. Hea uudis on see, et alates 15. detsembrist saab võtta kasutusele muutuvtundidega töölepingud, mis lubavad teha töötajatel ajutiselt rohkem töötunde, tööandjal aga pakkuda töötajale paindlikult lisa töötunde ning katta sellega ajutist tööjõu vajaduse suurenemist.

Töölepingu seaduse järgi tuleb tööandjal ja töötajal kokku leppida konkreetses tööajas, mis tähendab, et paindlikkus tööaja korralduses kokkuleppimine on vähe. Lahendusena on seetõttu sageli otsustatud muude võlaõiguslike (VÕS) lepingute kasuks, nagu käsundus- või töövõtulepingud. Maksu- ja Tolliameti andmete järgi on viimase nelja aastaga (2017 – 2020) VÕS lepingute osakaal kõigist töösuhetest jaekaubanduses tõusnud 6,7% pealt 9,3%-ni. VÕS lepingud aga ei anna töötegijale töölepingu seadusega võrdset kaitset. See kõik on viinud aruteludeni töölepingu seaduse paindlikkuse üle: kuidas saaks töölepingu seadus pakkuda tööandjatele piisavalt paindlikkust, et nad otsustaksid VÕS lepingu asemel töölepingu sõlmimise kasuks?

Sotsiaalpartnerite ja Sotsiaalministeeriumi arutelude tulemusel sõlmisid 2021. aasta aprillis Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing, Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Tööandjate Keskliit ja Sotsiaalministeerium hea tahte kokkuleppe, et piloteerida jaekaubandussektoris muutuvtunni kokkulepete kasutamist. See on nüüdseks jõudnud töölepingu seaduse muudatuseni, mis võimaldab tööandjatel ja töötajatel muutuvtunni kokkuleppeid sõlmida.