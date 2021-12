Tuntud õlletootja pakib pillid kotti ja koondab kõik Eesti töötajad

Viru Õlu peamine tegevusala oli õlle, siidri ja karastusjookide müük. Ettevõte teatab, et nad on nüüdseks otsustanud lõpetada põhitegevuse. See tähendab, et kõik tootmisseadmed müüakse maha ning tootmis- ja laohooned renditakse välja.