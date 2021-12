Ringmajandus – mis see on ja miks on see oluline?

Mis see ringmajandus siis on? Esimene mõte, mis paljudel peast läbi käib, on seotud jäätmete sorteerimisega. Tegelikkuses aga peab alustama teisest otsast. Ringmajandus algab mõtlemisest, kuidas jäätmete teket minimeerida – ideaalis üldse välistada. Selleks tuleb valmistada tooted nii, et need kestaksid võimalikult kaua ja kui toote eluiga on läbi, saaks tootes kasutatud materjale taaskasutada teistes toodetes.

Ületarbimine ja toorme piiratud saadavus on väljakutsed, mis vajavad nutikaid ja mõistlikke lahendusi. Häid näiteid, mida toetuse abil ringmajanduse valdkonnas Eestis on tehtud, on mitmeid. Näiteks Tartus Aparaaditehases asuv paranduskelder on Eestis parandustöökodade teerajajaks. Nende põhimõtteks on, et parandamine peab olema inimeste esimene eelistus ning see teenus peab olema tehtud lihtsalt kättesaadavaks. Ka Tallinnas Koplis rajatakse tuleval aastal Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse eestvedamisel parandustöökoda. Et vältida toidu raiskamist ja tagada selle õigeaegne jõudmine abivajajateni, soetas Pärnu Toidupank toetuse abil külmseadmega kaubiku.