Rimi tõstab Lidli tuules palka: heade töötajate hoidmiseks ei piisa vaid palgatõusust

„Investeerime töötasude tõusu 1,8 miljonit eurot ja kaupluste põhipalkade fond tõuseb 7,5%. See on suurim palgatõus Rimi ajaloos. Aastatepikkune järjepidev ja läbimõeldud tegutsemine võimaldab meil maksta õiglast tasu, mis arvestab töö keerukust ja vastutuse määra. Plaanime nii ka jätkata,“ rääkis Rimi Eesti personalijuht Kaire Tero.

Kestev tööjõupuudus jaekauplustes sunnib tööandjaid läbi mõtlema, millised on töötajate vajadused ning kuidas hoida oma inimesed motiveerituna. “Tänapäeva tööampsude ajastul võime viieaastast tööstaaži juba pikaajaliseks pidada. Vähemalt viieaastase ametiajaga töötajad moodustavad Rimi personalist pea poole ehk 45%. Neist 23% on ettevõttes töötanud enam kui kümme aastat. Oma töösuhte ja vahetu ülemusega on vastavalt hiljutisele rahulolu uuringule meie juures rahul 81% inimestest. Need numbrid räägivad heast töökultuurist ja teeme kõik, et seda hoida ja arendada,“ lausus Tero.